«Некоторые бумеранги не возвращаются»: Фандера на лужайке задрала платье, заговорив о свободе

Актриса Оксана Фандера в «Телеграме» поделилась кадром, на котором она запечатлена на лужайке. Звезда в красивом платье. Причем она задрала наряд, так что можно было увидеть, что под ним.
«Некоторые бумеранги не возвращаются. Они выбирают свободу».
Оксана Фандера. Телеграм Оксаны Фандеры
Напомним, что Оксана Фандера родилась в Одессе. В этом году она будет отмечать юбилей. Ей исполнится 55 лет.
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Добавим, что Оксана Фандера — жена режиссера и актера Филиппа Янковского. У них двое общих детей — Иван и Елизавета, которые также выбрали актерскую профессию.