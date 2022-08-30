«Некоторые бумеранги не возвращаются»: Фандера на лужайке задрала платье, заговорив о свободе

Напомним, что Оксана Фандера родилась в Одессе. В этом году она будет отмечать юбилей. Ей исполнится 55 лет.

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Добавим, что Оксана Фандера — жена режиссера и актера Филиппа Янковского. У них двое общих детей — Иван и Елизавета, которые также выбрали актерскую профессию.