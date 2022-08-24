«Некая звездная болезнь»: Самойлов заявил, что Макаревич и Шевчук не разобрались в происходящем

Как заметил Самойлов, его коллеги не хотя понимать очевидного. По его мнению, России в сложившейся ситуации просто не оставили выбора, сообщает aif.ru.

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Напомним, что Вадим Самойлов один из бывших лидеров группы «Агата Кристи». Андрей Макаревич и Юрий Шевчук позволяли себе не самые однозначные высказывания о России в последнее время.