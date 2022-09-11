Неизвестные подробности: какую операцию перенес Шатунов перед своей смертью

Оказывается, экс-солист коллектива «Ласковый май» незадолго до смерти перенес операцию на глазах. У артиста неожиданно резко стало падать зрение.

Контактами врача одной из московских больниц с Шатуновым поделился Алексеев.

«В Германии достаточно сложно все по сравнению с Россией. Хирургическое вмешательство прошло успешно», - рассказал он.

Как поведал Николай, Юрий обещал даже сняться в новом выпуске его YouTube-шоу, эпизод планировали посвятить звездам, которые любят рыбалку. Интервью должно было состояться, когда у звезды закончатся гастроли.