«Неизвестно, где ждет удача»: экс-муж Макеевой рассказал о том, как пробился на телевидение

Сейчас 42-летняя звезда счастлив в браке с актрисой Еленой Глазковой, которая родила ему двоих детей, а также востребован в профессии. Накануне Матвейчук вспомнил, как стал популярен.

«Провалился в «Голосе», но меня заметил Юрий Аксюта и пригласил на «Две звезды», где я победил с Ольгой Кормухиной. У меня не было ни денег, ни связей, я приехал из Минска, жил в общежитии. И вот уже 15 лет я участвую в самых топовых концертах. Конечно, очень важен элемент везения, поэтому я постоянно говорю молодым артистам: ходите везде! Неизвестно, где вас ждет удача», - рассказал артист в интервью «Панорама ТВ».