Неизменно элегантная! Кабаева в шифоновой блузе и приталенном жакете блистала на турнире гимнасток

Юные гимнастки со всей страны приехали на турнир «Ассоциации спортивных клубов России» в Подмосковье. Впервые состязания проводились по усложненным правилам, по которым когда-то соревновались наши прославленные олимпийские чемпионки.

Также организаторы мероприятия не стали делать скидку на возраст участниц турнира. Поддержать юных звездочек отечественного спорта приехала и Алина Кабаева. Кстати, для многих гимнасток турнир уже стал путевкой в большой спорт.

«Вы делаете первый шаг в большой спорт, уже участвуете на всероссийских соревнованиях. Конечно, путь к победе — непростой путь... И если у вас будут поражения, не расстраивайтесь! Это еще один шаг к победе. И пусть победит сильнейший!» — напутствовала участниц глава благотворительного фонда Алина Кабаева.

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На спортивном турнире Алина Кабаева появилась в шифоновой блузе с горошком, накинув поверх приталенный жакет. А свои длинные волосы олимпийская чемпионка оставила распущенными, не забыв и про сдержанный макияж: немного туши на ресницах и вишневая помада. Выглядела Кабаева неизменно элегантно и утонченно.

По материалам 5-tv.ru