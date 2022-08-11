Неимоверная популярность: за что группа «Ласковый май» была включена в книгу рекордов Гиннесса

В программе «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая» на Пятом канале рассказали о популярности группы в первые годы ее существования. Она была неимоверной.
За первые пять лет жизни группы на ее концерты было продано 47 миллионов билетов. То есть примерно каждый третий житель страны побывал на выступлении коллектива. Это достижение даже зафиксировали в книге рекордов Гиннесса.
Казалось, что группа будет собирать стадионы десятилетиями. Однако неожиданно в какой-то момент концерты группы стали отменять по всей стране. Над «Ласковым маем» стали сгущаться тучи. Шатунов оказался под домашним арестом в детском доме. Администратор группы Рашид Дайрабаев — в Бутырской тюрьме, а продюсер Андрей Разин — в бегах. Разину даже одно время грозила высшая мера наказания — расстрел.
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Напомним, что Андрей Разин в свое время создал несколько групп «Ласковый май». Липовые участники и солисты с успехом гастролировали по стране и зарабатывали продюсеру деньги на безбедную старость.