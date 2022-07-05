Негрязные деньги: новая сторублевая купюра будет обладать антимикробными свойствами

В 2022 году в оборот россиян поступит новая сторублевая купюра. На ее лицевой стороне изображены знаковые объекты Москвы, на тыльной стороне — памятник солдату из мемориала во Ржеве. Сама банкнота выделяется желтым цветом.

Как рассказал глава Гознака Аркадий Трачук, новая купюра предположительно полностью заменит старую за полтора-два года. Он также поделился, что новинка обладает свойствами, которые препятствуют размножению микробов.

«Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их размножению. Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами», — цитирует Трачука РИА Новости.

Глава Гознака добавил, что благодаря новым технологиям время жизни банкноты в 100 рублей увеличится, то есть она станет прочнее.

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Остальные банкноты образца 1997 года также будут модернизированы в ближайшие три года. Обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.

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