Недвижимость на сотни миллионов: чем владеет в России Александр Ревва

В Сети появились слухи, будто Александр Ревва с семьей сбежал в Испанию. Несмотря на то что жена юмориста опровергла сплетни, пользователи продолжили активные обсуждения жизни звезды.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Особенно много внимания привлекла тема имущества Реввы. Выяснилось, что 47-летний артист сколотил огромное состояние.

По информации КП, у его семьи имеются апартаменты в комплексе «Москва-Сити» площадью 250 квадратных метров. Приблизительная стоимость подобной квартиры составляет порядка 140 миллионов рублей.