Недвижимость на сотни миллионов: чем владеет в России Александр Ревва

В Сети появились слухи, будто Александр Ревва с семьей сбежал в Испанию. Несмотря на то что жена юмориста опровергла сплетни, пользователи продолжили активные обсуждения жизни звезды.
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Особенно много внимания привлекла тема имущества Реввы. Выяснилось, что 47-летний артист сколотил огромное состояние.
По информации КП, у его семьи имеются апартаменты в комплексе «Москва-Сити» площадью 250 квадратных метров. Приблизительная стоимость подобной квартиры составляет порядка 140 миллионов рублей.
Также у Александра есть загородный особняк в элитном поселке Павлово на Новорижском шоссе, с собственным спортивным залом и бассейном. Похожий коттедж в этом районе сейчас продается за 250 миллионов рублей.