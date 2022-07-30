«Недоразумение в женском наряде»: депутат жестко раскритиковал Верку Сердючку

Депутат Госдумы Роман Худяков, узнав об этом, стал негодовать и призвал не приглашать артиста в Россию.

«Какой это Андрей?! Это недоразумение в женском наряде. Сердючка сообщила, что полностью отказалась от гастролей в России. А как же корпоративы и частные вечеринки? Причем, и на территории России, и для русских гостей на курортах Турции, Швейцарии, других стран. Где платили, туда и ехала. Сограждане, состоятельные россияне, вы эту девушку лучше больше на вечеринки не зовите», - цитирует Худякова «СтарХит».

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Напомним, ранее Роман Худяков высказался в адрес сбежавших из России артистов, в том числе раскритиковал Максима Галкина.