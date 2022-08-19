Недолго музыка играла: группа Little Big вернулась в Россию

Несколько месяцев назад группа Little Big громко хлопнув дверью уехала из России. Музыканты решили строить карьеру в США. Вот только не предполагали, что выступать придется в клубах, а целый концерт будет стоить всего 500 долларов.

Накануне музыкальный критик Илья Цветков сообщил, что группа уже вернулась в Россию вместе с солистом Ильей Прусикиным. Сами артисты пока никак не комментировали этот момент. Об этом пишет Solenka.info.