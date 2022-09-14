«Нечищенными зубами с брекетами прямо в камеру?»: встрепанная Тодоренко показала, как выпрыгивает утром из постели

Регина Тодоренко - девушка без комплексов. Как и бывшая жена «мажора» Павла Прилучного телеведущая не стесняется показываться в соцсетях без макияжа. Ранее Агата Муцениеце засветила свои веснушки и распухший нос сливой, отказавшись от утреннего мейк-апа. А на этот раз возлюбленная Влада Топалова похвасталась своим честным утром без прикрас. Регина проснулась по будильнику, сладко потянулась лежа под одеялом, нехотя вылезла из постели, взметнув растрепанной косой.

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