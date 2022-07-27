Нечего стесняться: Михалкова зажгла в спортзале в коротком топе без белья

Кадрами актриса поделилась в своей соцсети.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

В свои 38 Юлия Михалкова даст фору любой 18-летней. Актриса, по мнению фанатов, стройна, свежа и просто обворожительна. Знаменитость в свою очередь подкрепляет все комплименты фактами. На этот раз она опубликовала в своей соцсети кадры из спортзала.

Юлия позировала в коротких шортах и кроп-топе, под который не надела нижнее белье. Внимательные фанаты остались в восторге от увиденного.

«Красота! Обворожительна! Какая классная! Огонь!» - писал пользователи Сети.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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Напомним, популярность Юлия Михалкова получила благодаря шоу «Уральские пельмени». Из проекта она ушла в 2019 году.

 

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