Небюджетные разборки: какую сумму пришлось вернуть DJ Smash из-за отмены концерта в Якутске

11 сентября DJ Smash (музыкант Андрей Ширман — прим. ред) готовился выступить перед якутянами, но за считанные дни до начала мероприятие пришлось отменить.
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Артист не утаил от поклонников причину. Сумму полученного аванса он также не стал скрывать, опубликовав в соцсетях соглашение между ним и организаторами об отмене мероприятия.
Как оказалось, диджей готовился развлекать публику не менее чем за 810 тысяч рублей — именно такую сумму перечислили композитору в качестве авансового платежа. Правда, из-за известных обстоятельств добросовестный исполнитель вернул предоплату.
DJ Smash подтвердил, что вернул предоплату за отмененный в Якутске концерт. Фото: соцсети
«Мы действительно могли не возвращать предоплату, потому что были грубые нарушения, и это прописано в контракте, но мы решили, что возвращаем все до копейки», — объяснил диджей.
Ранее фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале отменили. Отмечается, что деньги зрителям вряд ли вернут.