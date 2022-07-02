«Неблагодарная»: Разин проклял Борисову после слов о смерти Шатунова

Для многих смерть Юрия Шатунова стала настоящим шоком. Он умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Некоторые фанаты считают, что проблемы со здоровьем у Шатунова могли возникнуть из-за судебных разбирательств с Андреем Разиным.

Такого мнения придерживается и Дана Борисова. Недавно она озвучила его, а после получила в ответ от Разина гневные сообщения.

«Неблагодарная наркоша. Будь ты проклята», - написал Разин.

Дана Борисова решила опубликовать сообщения в своей соцсети.