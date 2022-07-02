«Неблагодарная»: Разин проклял Борисову после слов о смерти Шатунова

Для многих смерть Юрия Шатунова стала настоящим шоком. Он умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Некоторые фанаты считают, что проблемы со здоровьем у Шатунова могли возникнуть из-за судебных разбирательств с Андреем Разиным.
Такого мнения придерживается и Дана Борисова. Недавно она озвучила его, а после получила в ответ от Разина гневные сообщения.
«Неблагодарная наркоша. Будь ты проклята», - написал Разин.
Дана Борисова решила опубликовать сообщения в своей соцсети.
Соцсеть Даны Борисовой. Скриншот
«Андрей Разин недоволен, что я высказала свое мнение по вопросу его судов с Юрой», - написала Борисова.
Напомним, ранее Дана Борисова жестко высказалась в адрес реалити-шоу «Дом-2» и его ведущих.
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