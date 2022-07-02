«Неблагодарная»: Разин проклял Борисову после слов о смерти Шатунова

Продюсер не сдержал эмоций.
Дана Борисова

Дана Борисова. Фото: Global Look Press

Для многих смерть Юрия Шатунова стала настоящим шоком. Он умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Некоторые фанаты считают, что проблемы со здоровьем у Шатунова могли возникнуть из-за судебных разбирательств с Андреем Разиным.

Такого мнения придерживается и Дана Борисова. Недавно она озвучила его, а после получила в ответ от Разина гневные сообщения.

«Неблагодарная наркоша. Будь ты проклята», - написал Разин.

Дана Борисова решила опубликовать сообщения в своей соцсети.

Соцсеть Даны Борисовой. Скриншот

«Андрей Разин недоволен, что я высказала свое мнение по вопросу его судов с Юрой», - написала Борисова.

Напомним, ранее Дана Борисова жестко высказалась в адрес реалити-шоу «Дом-2» и его ведущих.

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