«Небинарность – их проблемы»: родившая трех наследников Барановская, заговорила о смене пола у детей

Небинарность у подростков – популярная тема в последнее время у западных звезд. Об особенностях своих наследников рассказали такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Меган Фокс и другие.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Юлия Барановская в разговоре с корреспондентом КП заявила, что она лично с такой проблемой не сталкивалась. Звезда уверена, что эта беда в принципе не свойственна нашему обществу, да и вряд ли коснется ее близких.