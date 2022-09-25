«Небинарность – их проблемы»: родившая трех наследников Барановская, заговорила о смене пола у детей

Юлия Барановская считает, что все проблемы идут из семьи.
Юлия Барановская.

Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Небинарность у подростков – популярная тема в последнее время у западных звезд. Об особенностях своих наследников рассказали такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Меган Фокс и другие.

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Юлия Барановская в разговоре с корреспондентом КП заявила, что она лично с такой проблемой не сталкивалась. Звезда уверена, что эта беда в принципе не свойственна нашему обществу, да и вряд ли коснется ее близких.

«Мы все прекрасно знаем, что Запад очень толерантен. И небинарность — это их проблемы. У нас и своих хватает: все не без греха. Но пусть наши проблемы будут равны нашему менталитету. Мы и наши дети читаем другие книжки, смотрим другие мультики, растем в другой культуре», - прокомментировала телеведущая.

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