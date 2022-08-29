«Неадекватные требования»: родители Фриске решили через суд забрать сына у Шепелева

Он не препятствует общению с ним. Правда, суд постановил редкие встречи: по полтора часа два раза в месяц. По словам Шепелева, их это не устраивало и они вообще решили обойтись без них, однако якобы любят ходить на ТВ и рассказывать, что не могут видеть внука.

«Но они подают на меня в суд, чтобы он там жил у них. Там были совершенно неадекватные требования», — рассказал ведущий на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».