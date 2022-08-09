«Не зря год училась»: Яна Кошкина рыгнула в эфире шоу

«Извините, я вынуждена прервать свой репортаж. Поднялся сильный ветер. У пяти рыбаков началась массовая отрыжка. Закончить хотелось бы фразой сегодняшнего победителя. Своей победой я обязан диалогом и рыбалке и..» — заявила Кошкина и рыгнула в эфире.

Харламов и Дорохов засмеялись в голос.

«Я теперь везде свой навык буду демонстрировать. Не зря год училась», — сказала Кошкина.

«Не может из такого рта это быть», — заявил Денис Дорохов.

«Теперь ты веришь, что у нас был роман», — заметил Гарик Харламов.

«Теперь тем более. Кто учил-то», — заявила Кошкина.

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Напомним, что Яне Кошкиной и Гарику Харламову приписывали роман несколько лет назад. Позже стало ясно, что они просто друзья.