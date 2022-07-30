«Не знаю женщины с более роскошной фигурой, чем твоя!»: жена Петросяна восхитилась 32-летней пассией Запашного

Молодая жена Евгения Петросяна публично поздравила возлюбленную Эдгарда Запашного с 32-летием. Татьяна Брухунова выразила восхищением внешним видом Ярославны Демешко, отметив, что ее фигура — самая эффектная из всех, которые она когда-либо видела.
Супруга знаменитости обошлась минимумом слов, а в конце поздравления передала знойной красотке пламенный привет от их семьи.
«С днем рождения, красотка, спустившаяся на Землю! Я не знаю женщины с более роскошной фигурой, чем твоя! Будь любима и счастлива. Всегда! Армяно-русская семья передает привет и чмоки», — написала жена юмориста в своих соцсетях.
Ярославна Демешко. Фото: соцсети
Напомним, Эдгард Запашный и Ярославна Демешко вместе уже несколько лет. О новой избраннице циркового артиста стало известно спустя три года их отношений — Эдгард тщательно скрывал эффектную пассию от общественности.