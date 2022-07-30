«Не знаю женщины с более роскошной фигурой, чем твоя!»: жена Петросяна восхитилась 32-летней пассией Запашного

Молодая жена Евгения Петросяна публично поздравила возлюбленную Эдгарда Запашного с 32-летием. Татьяна Брухунова выразила восхищением внешним видом Ярославны Демешко, отметив, что ее фигура — самая эффектная из всех, которые она когда-либо видела.

Супруга знаменитости обошлась минимумом слов, а в конце поздравления передала знойной красотке пламенный привет от их семьи.