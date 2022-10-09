«Не знаю, вернемся мы или нет»: Женя Ромашов из «Дома-2» раскрыл страну, в которой скрылся вместе с женой

Бывший участник «Дома-2» Евгений Ромашов вышел на связь с поклонниками. Молодой человек рассказал, где сейчас находится он и его жена Анастасия Бигрина.
Экс-участники реалити-шоу решили поселиться в экзотическом месте - на Бали.
«Мы улетели в путешествие. Я не знаю, насколько оно затянется, вернемся ли мы или нет. Но я, однозначно, счастлив. Наша мечта далась нелегко, но к настоящим звездам возможно попасть лишь через тернии. Сейчас мы на Бали. Уже почти неделю. И не только наше упорство и дух авантюризма помогли нам добраться…» - поделился Евгений Ромашов.
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Напомним, Евгений Ромашов и Настя Бигрина объявили, что покидают Россию, несколько дней назад. Решение уехать из страны пара приняла на фоне разворачивающихся событий в мире.
Об отъезде из России на днях сообщили также Федор Стрелков и Анита Кобелева.