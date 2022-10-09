«Не знаю, вернемся мы или нет»: Женя Ромашов из «Дома-2» раскрыл страну, в которой скрылся вместе с женой

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Напомним, Евгений Ромашов и Настя Бигрина объявили, что покидают Россию, несколько дней назад. Решение уехать из страны пара приняла на фоне разворачивающихся событий в мире.

Об отъезде из России на днях сообщили также Федор Стрелков и Анита Кобелева.