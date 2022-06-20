«Не знаю, приедет ли Галкин»: критик Соседов поразмышлял о возвращении Пугачевой в Россию

Алла Пугачева и Максим Галкин оказались в числе тех, кто на фоне кампании по защите Донбасса покинул Россию. Звездная чета забрала детей и перебралась в Израиль.

По сей день не утихают обсуждения и споры, правильно ли поступила Примадонна. Потому что она ни разу официально не высказалась о своей позиции. В отличие от ее супруга: Галкин уже сделал ряд громких заявлений, осуждающих происходящее, и многие поняли — он поддерживает Украину. И многие усомнились — а вернется ли шоумен на Родину после такого?

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен — Алла Борисовна в Россию точно вернется. «Она приедет, я в этом абсолютно убежден. Не знаю, приедет ли Галкин, а она, думаю — осенью, но точно не останется там», — процитировал эксперта «Пятый канал».

При этом, Соседов подчеркнул, что Пугачеву не считает беглянкой. Она и раньше наведывалась в Израиль, где получала лечение, и сейчас вольна передвигаться, куда ей вздумается.

Источник: "Пятый канал"