Не жена! Стало известно, кто на самом деле Зепюр Брутян Павлу Прилучному

Павел Приучный и Зепюр Брутян не устают публиковать свои совместные романтические кадры в социальных сетях.
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«Мажор» никогда в жизни не был столь откровенен в подаче личной жизни публике. Отчасти из-за этого многие не могут поверить в то, что этот роман — реальность, а не пиар.
Чтобы окончательно развеять домыслы, «КП-Екатеринбург» задала прямой вопрос коллеге Павла Прилучного по сериалу «Мажор» Александру Обласову.
«У них все замечательно. Паша счастлив. Все прекрасно», — подтвердил отношения актер.
Также истинность связи Павла Прилучного и Зепюр Брутян подтвердил инсайдер «КП-Екатеринбург», однако он же заявил, что пара пока еще не оформила свои отношения в ЗАГСе.
Источник: ural.kp.ru.