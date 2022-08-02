Не жена! Стало известно, кто на самом деле Зепюр Брутян Павлу Прилучному

Павел Приучный и Зепюр Брутян не устают публиковать свои совместные романтические кадры в социальных сетях.

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«Мажор» никогда в жизни не был столь откровенен в подаче личной жизни публике. Отчасти из-за этого многие не могут поверить в то, что этот роман — реальность, а не пиар.

Чтобы окончательно развеять домыслы, «КП-Екатеринбург» задала прямой вопрос коллеге Павла Прилучного по сериалу «Мажор» Александру Обласову.