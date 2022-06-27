Не ждут в Америке: что произошло после футбольного дебюта Овечкина в России

Звезда мирового хоккея, россиянин Александр Овечкин, рискует остаться без работы в НХЛ. Бессменный капитан «Вашингтон Кэпиталз» в Москве дебютировал в большом футболе, выступив за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала». На поле хоккеист появился с капитанской повязкой, смог забить гол и был заменен.

В результате игры победу одержали бело-голубые. Футбол с участием Овечкина не остался незамеченным за океаном. Как сообщает РИА Новости, видеозапись с голом хоккеиста появилась в канадском Twitter, и многие пользователи оценили ее негативно, пройдясь по самому Овечкину.

Среди комментариев — призывы не пускать Овечкина в Америку, которые звучат в унисон с тенденцией на отмену всего российского в мире. Сейчас спортсмен, напомним, вернулся в Россию, завершив сезон 2021/2022. В «Вашингтон Кэпиталз» россиянин играет с 2004 года и рискует побить рекорд Уэйна Гретцки, забившего больше всех голов в НХЛ.

Источник: РИА Новости