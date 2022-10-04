«Не жалею»: Катя Кабак вспомнила, как отказалась от интересной роли ради ребенка

Катя Кабак прославилась в нулевых, исполнив роль Малолетки в сериале «Клуб». Позже она сыграла во многих проектах.
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Беседуя с сайтом «А теперь внимание!», актриса призналась, что соглашается не на все роли, которые ей предлагают. Например, она отказывается играть персонажей, в которых перевоплощалась уже много раз.
«Вообще я очень любознательный человек и мне много чего интересно. Представить, что я от чего-то отказываюсь, очень тяжело. Особенно если роль странная, непонятная», — поделилась звезда.
При этом иногда Кабак игнорирует и интересные для себя проекты. Актриса ставит на первое место семью и свое здоровье, а не работу.
«Я иногда отказываюсь, но не жалею. После рождения ребенка, например, через полгода был очень интересный проект, мне нравился сценарий. Но 90% съемок ночью, в снегу, в лесах и полях. Я понимала, что будет тяжело для здоровья», — рассказала Катя.