«Не жалею»: Катя Кабак вспомнила, как отказалась от интересной роли ради ребенка

Катя Кабак прославилась в нулевых, исполнив роль Малолетки в сериале «Клуб». Позже она сыграла во многих проектах.

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Беседуя с сайтом «А теперь внимание!», актриса призналась, что соглашается не на все роли, которые ей предлагают. Например, она отказывается играть персонажей, в которых перевоплощалась уже много раз.