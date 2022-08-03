«Не заявляет о себе, как о гениальном актере»: что говорят о Никите Преснякове коллеги

Как отметил Гамалея, он под впечатлением от работы с Пресняковым. В жизни он разносторонний человек и талантливый музыкант, каких в мире искусства на самом деле мало, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

«Никита меня впечатлил еще и тем, что в жизни он абсолютно обычный парень, с которым приятно пообщаться на любые темы. Он не заявляет о себе, как о гениальном актере, которому нужно, чтобы у него был отдельный автомобиль, гримерка и особенная еда», — заявил Гамалея.

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Напомним, что на платформе PREMIER выходит новый сериал-антиутопия «Наследие». Кроме Никиты Преснякова, в нем сыграли Алексей Серебряков, Егор Бероев и другие звезды.