Не застегивается: Валя Карнавал едва втиснула внушительный бюст в спортивный топ

Звезда Интернета Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, - продолжает мотивировать себя и своих подписчиков к занятиям спортом. Чтобы разнообразить тренировки, красавица выбирает каждый раз новые спортивные комплекты.

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На этот раз Валя нарядилась в белый облегающий костюмчик с укороченным топом. Свой пышный бюст она едва смогла втиснуть в одежды, но молнию застегнуть так и не получилось. Свой внешний вид звезда показала в микроблоге, и подписчики нашли его очень милым.