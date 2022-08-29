«Не заслуживают даже упоминания»: Лоза после возвращения Пугачевой поразмышлял о передвижениях звезд

Новость о возвращении Аллы Пугачевой в Россию всколыхнула общественность. Примадонна ступила на московскую землю одна, без мужа Максима Галкина и детей-двойняшек Лизы и Гарри. Не похоже, чтобы звезда вернулась окончательно, в СМИ начали строить предположения об истинных причинах приезда артистки.
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Поразмышлял на эту тему и коллега звезды Юрий Лоза. Исполнитель признался, что ему часто звонит пресса по поводу вернувшихся звезд, но комментировать эти околокультурные события не видит смысла.
«Я же вообще ни сном ни духом – почему они уезжали и зачем вернулись! Ну сколько можно обсасывать новости, которые не заслуживают даже упоминания? Уехал – не уехал, вернулся – не вернулся, туда посмотрел, сюда посмотрел – как это отражается на жизни соплеменников? Как это может быть помещено в раздел «новости культуры», если это не имеет к той самой культуре никакого отношения?» - написал артист в Telegram.