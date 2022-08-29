«Не заслуживают даже упоминания»: Лоза после возвращения Пугачевой поразмышлял о передвижениях звезд

Новость о возвращении Аллы Пугачевой в Россию всколыхнула общественность. Примадонна ступила на московскую землю одна, без мужа Максима Галкина и детей-двойняшек Лизы и Гарри. Не похоже, чтобы звезда вернулась окончательно, в СМИ начали строить предположения об истинных причинах приезда артистки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Поразмышлял на эту тему и коллега звезды Юрий Лоза. Исполнитель признался, что ему часто звонит пресса по поводу вернувшихся звезд, но комментировать эти околокультурные события не видит смысла.