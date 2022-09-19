«Не зашло!»: Фриске подловила, как ее маленькая дочка взбунтовалась из-за прикорма

Крошка Луна наотрез отказалась есть приготовленное мамой пюре из кабачков.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, уже пять с половиной месяцев наслаждается статусом мамы.

Наталья Фриске души не чает в маленькой дочке Луне и старается быть для нее лучшей мамой.

Как известно, после пяти месяцев малышей положено кормить не только грудным молоком. Попыталась ввести прикорм и Наталья Фриске.

Она приготовила для маленькой дочери Луны пюре из кабачков. Именно оно считается лучшей едой для младенцев грудного возраста.

Но маленькая Луна стараний мамы не оценила. В микроблоге Наталья Фриске поделилась видео, которым запечатлела, как пытается накормить дочку.

Девочка недовольно стучит ножками, корчит недовольные гримасы и выплевывает мамину еду.

«Не зашло!» — с улыбкой резюмировала Наталья Фриске.

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Напомним, дочь Натальи Фриске Луна появилась на свет восьмого апреля, а через несколько дней молодая мама отметила свое 36-летие. Долгожданное материнство сделало Наталью Фриске очень счастливым человеком.

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