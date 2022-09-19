«Не зашло!»: Фриске подловила, как ее маленькая дочка взбунтовалась из-за прикорма

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, уже пять с половиной месяцев наслаждается статусом мамы.

Наталья Фриске души не чает в маленькой дочке Луне и старается быть для нее лучшей мамой.

Как известно, после пяти месяцев малышей положено кормить не только грудным молоком. Попыталась ввести прикорм и Наталья Фриске.

Она приготовила для маленькой дочери Луны пюре из кабачков. Именно оно считается лучшей едой для младенцев грудного возраста.