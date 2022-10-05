«Не загнобишь. Просто противно»: могла ли Пугачева уехать из России из-за семейной ситуации с Галкиным*

Алла Пугачева вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой уехала из страны. В СМИ писали о том, что на частном джете Примадонна улетела в Израиль. Близкая подруга певицы Любовь Аксенова, которая долгие годы работала ее портнихой, заговорила о том, могла ли певица принять такое решение из-за семейной ситуации.

Ведь Максима Галкина* признали иноагентом. Однако приятельница артистки считает, что такое едва ли возможно. Примадонна хотя и скрывает, что ее задевают слухи и упреки, обладает стойким характером.

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«Ее не сломаешь... Не загнобишь. Просто противно, плюешь и уходишь в никуда. Сама себе скажет: «Да пошли вы!» — приводит News.ru слова подруги Примадонны.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента