Не выдержало сердце: поклонница скончалась на концерте Шнурова

Во время концерта Сергея Шнурова в «Лужниках» разыгралась жуткая трагедия. Пока артист один за другим исполнял хиты, одной из фанаток резко стало плохо.

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42-летняя женщина была на трибуне «Д». В какой-то момент она потеряла сознание и рухнула навзничь. Поклоннице вызвали «скорую» и экстренно доставили в больницу, но трагического исхода избежать не удалось: смерть женщины наступила из-за резкой остановки сердца.

Отмечается, что это не единственное ЧП. Во время того же концерта пьяный мужчина не удержался и свалился с десятиметровой высоты балкона. Зритель выжил, у него диагностировали травму головы.

Ранее, напомним, группа «Ленинград» дала большой концерт в Лужниках по случаю 875-летия Москвы. На нем Шнуров исполнил песню с провокационными интонациями «Москва, по ком звонят твои колокола?».

Источник: Telegram-канала 112.