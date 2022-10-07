«Не вы звание давали, чтобы его лишать»: Азиза заступилась за униженную Пугачеву

После переезда в Израиль Алла Пугачева столкнулась с жесткой критикой. Певицу обвинили в том, что она оставила родную страну в сложное время. Некоторые даже предложили лишить звезду звания народной артистки.

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