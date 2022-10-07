«Не вы звание давали, чтобы его лишать»: Азиза заступилась за униженную Пугачеву

После переезда в Израиль Алла Пугачева столкнулась с жесткой критикой. Певицу обвинили в том, что она оставила родную страну в сложное время. Некоторые даже предложили лишить звезду звания народной артистки.
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«Тему с Аллой Борисовной раздули просто до невероятных масштабов. Я не верю, что она против нашей страны. Я знаю о призывах лишить Пугачеву всех званий. Не вы это звание давали, чтобы его лишать», — заявила певица Prozvezd.
Напомним, Пугачева провела в Израиле полгода. В конце минувшего лета Примадонна вернулась на родину. Увы, ее пребывание дома было недолгим.
По слухам, артистка прилетала, чтобы уладить вопросы с недвижимостью и забрать документы детей из школы.