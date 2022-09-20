«Не вставай на колени!»: новая песня в исполнении российских звезд

20 сентября в эфире «Русского радио», в вечрнем шоу Аллы Довлатовой, состоится премьера песни в исполнении Николая Носкова, Стаса Пьехи, Ivan и Игоря Романова.

Композиция называется «Не вставай на колени!» и посвящена сильным людям, не падающим духом ни при каких трудностях. Судя по всему, это будет мощный хит.

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«За плечами каждого исполнителя бесценный жизненный опыт. В жизни бывает черная полоса, но, чтобы ни случилось, главное, не отчаиваться, не вставать на колени!

У каждого, кто участвовал в создании сингла, случались разные ситуации, но все мы смогли устоять, не сдаться и гордо нести свое призвание. «Не вставай на колени» — наглядный пример для всех россиян, как выстоять при любом «шторме».

Этой песней мы чествуем всех, кому сейчас совсем не просто!» — приводит слова исполнителя Игоря Романова «Русское радио».