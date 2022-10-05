Не время: Собчак запретила Певцову носить дорогой кашемировый костюм

Дмитрий Певцов активно поддерживает ребят, которые были мобилизованы. Он лично выступает перед ними, пытаясь поднять им дух.

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Православный артист сказал призывникам на одной из таких встреч, чтобы они обращались к Богу. И также попросил их понять, что это вот все ради сохранения традиционных ценностей.

Однако своим видом на выступлении перед призывниками Дмитрий Певцов сильно разозлил Ксению Собчак, которой не понравилось, что он слишком хорошо одет, на ее взгляд.