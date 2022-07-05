«А не вот это вот все с Кошмал»: звезда «Сватов» Васильев назвал главную ошибку создателей сериала

В последние месяцы вокруг сериала «Сваты» разгорается скандал. Актриса Анна Кошмал уже не раз выступила с громкими выпадами или прозрачными намеками, пытаясь задеть российских коллег на почве разных взглядов на происходящее.

Исполнитель роли Юрия Ковалева, народный артист Анатолий Васильев убежден, что ситуации с Кошмал бы не было, если бы сериал «Сваты» по-прежнему снимал режиссер Юрий Морозов. И в интервью сайту News.ru назвал главную ошибку создателей сиквела.

«До сих пор не понимаю, почему поменяли замечательного режиссера Юрия Морозова, который, собственно, данный проект и запускал. С ним было очень интересно работать, и то, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты, а не вот это вот все с Кошмал и другими», - признал Васильев.

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После Морозова режиссерами «Светов» стали Эдуард Радзюкевич, снявший третий сезон, и Андрей Яковлев, выпустивший все остальные продолжения. В настоящее время известно, что будет отснят восьмой по счету сезон, а его премьеру состоится летом 2023 года.

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