«Не воспринимаю всерьез этого персонажа»: Меньшова назвала имя артиста, вставлявшего ей палки в колеса в «Сегодня вечером»

Артист балета Николай Цискаридзе с недавних пор ведет на Первом канале субботнее шоу «Сегодня вечером». За его работой пристально следит актер и блогер Стас Садальский.

Он нещадно критикует Николая Цискаридзе, демонстрируя, какие низкие рейтинги у программы.

Телеведущая Юлия Меньшова во время YouTube-шоу «Сама Меньшова» вспомнила, как она и ее соведущий Максим Галкин* подвергались аналогичным нападкам со стороны Садальского.