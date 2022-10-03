«Не воспринимаю всерьез этого персонажа»: Меньшова назвала имя артиста, вставлявшего ей палки в колеса в «Сегодня вечером»

Артист балета Николай Цискаридзе с недавних пор ведет на Первом канале субботнее шоу «Сегодня вечером». За его работой пристально следит актер и блогер Стас Садальский.
Он нещадно критикует Николая Цискаридзе, демонстрируя, какие низкие рейтинги у программы.
Телеведущая Юлия Меньшова во время YouTube-шоу «Сама Меньшова» вспомнила, как она и ее соведущий Максим Галкин* подвергались аналогичным нападкам со стороны Садальского.
«Когда мы только начали вести с Максимом Галкиным* «Сегодня вечером», главным человеком, который мониторил нашу деятельность, был Станислав Садальский. Я настолько не воспринимаю всерьез этого персонажа, хотя знаю, что он очень популярен в Сетях у определенной публики. Чтобы он ни говорил, ни писал, мне все равно. Но в какой-то момент я увидела, что Максим на это стал реагировать. Он, видимо решил, что иногда надо отвечать, мне кажется», — рассказала Юлия Меньшова.
Стас Садальский. Фото: Global Look Press
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Напомним, Юлия Меньшова два года назад ушла из проекта «Сегодня вечером» по собственной инициативе. В этом году телеведущей предлагали вернуться на программу, но она отказалась.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам YouTube-канала «Сама Меньшова»