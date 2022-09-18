«Не вижу себя отцом»: Родион Газманов — откровенно о будущем

41-летний Родион Газманов устал от вопросов про личную жизнь. Артист не знает, что ждет его в будущем, однако свято верит, что однажды он встретит одну единственную, с которой будет жить счастливо и, возможно, впервые станет отцом.

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«Пока я не вижу (себя отцом — прим. ред.)», — признался Родион в разговоре с «Комсомольской правдой».

По словам певца, родители давно смирились и перестали мучить его неудобным вопросом про внуков. Поклонников он призвал к тому же.

«Родители уже перестали мучить меня вопросами, когда я подарю им внуков, потому что это никак не приближает, а, наоборот, отдаляет тот момент. Это как панды, которые не размножаются в неволе. Не нужно пристально наблюдать, все произойдет само собой», — убежден Газманов-младший.

Отметим, что последние отношения Родиона Газманова закончились в конце прошлого года. Сейчас его сердце свободно, и он полностью посвящает себя творчеству.