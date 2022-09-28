«Не вижу плюсов»: Караулову шокировал уход западных артистов из российского шоу-бизнеса

Недавно стало известно, что компания Sony Music решила завершить работу в России. Вместе с ней со стриминговых сервисов исчезнут треки популярных во всем мире музыкантов, таких как Бейонсе, Шакира и Бритни Спирс.

Казалось бы, отечественные артисты должны были порадоваться освободившейся нише, однако многие из них огорчились. В беседе с порталом «А теперь внимание!» Юлианна Караулова призналась, что не видит абсолютно никаких плюсов в сложившейся ситуации.