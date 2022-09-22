«Не виделся с марта. Ей больно и обидно»: экс-супруг Борисовой забросил дочь

Дана Борисова продолжает судиться с экс-супругом Максимом Аксеновым за алименты на их общую дочь Полину. По словам телеведущей, бизнесмен выплачивает наследнице всего по 15 тысяч рублей в месяц и совсем не интересуется ее жизнью.

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