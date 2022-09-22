«Не виделся с марта. Ей больно и обидно»: экс-супруг Борисовой забросил дочь

Дана Борисова продолжает судиться с экс-супругом Максимом Аксеновым за алименты на их общую дочь Полину. По словам телеведущей, бизнесмен выплачивает наследнице всего по 15 тысяч рублей в месяц и совсем не интересуется ее жизнью.
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«С Полиной он не виделся с марта, живя в соседнем доме. У нее был день рождения 27 августа, она плакала два раза, потому что очень ждала его звонка. Про подарки мы вообще молчим. В 4 часа позвонил, поздравил, но подарков уже много лет не дарит. Она не заслужила, как он утверждает», — рассказала Дана порталу Teleprogramma.pro.
Борисова призналась, что ее наследница очень переживает из-за отношений с отцом. Девочка даже обратилась к матери с просьбой записать ее к психологу.
«Вечером Полинка очень расстроенная была, подошла ко мне и попросила, чтобы я организовала занятие с психологом, потому что ей больно и обидно на душе», — поделилась звезда.