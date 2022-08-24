«Не верю, что ее кто-то заказал»: экс-редактор журнала «Дом-2» считает, что Настю Кочервей к трагическому исходу привел образ жизни

Тело бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей было найдено несколько дней назад в Дудергофском канале Санкт-Петербурга. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле погибшей девушки не обнаружено.

Между тем друг Кочервей, Никита Турчин, не исключил, что ее могла заказать жена состоятельного мужчины, с которым Анастасия встречалась и планировала увести из семьи.

В эту версию не верит другой хорошо знавший Анастасию Кочервей человек — бывший главный редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев. Он считает, что история Насти — это история доброй и наивной девушки, попавшей в безвыходную ситуацию из-за того, что ей очень были нужны деньги.

«Не верю, что ее кто-то заказал, — поделился Антон Беккужев в беседе с Teleprogramma. pro. — Она находилась в глубокой депрессии ни один месяц и ни один год. В последний раз мы общались больше года назад, она все время была в печали. Настя — добрый и светлый человек, оказалась в порочном круге, из которого не могла выбраться. Думаю, что все это привело к трагическому исходу».

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