Не вернулся к Ирине: Брэдли Купер закрутил роман с помощницей Хиллари Клинтон

У голливудского актера Брэдли Купера новые отношения.

Сразу несколько инсайдеров подтвердили журналистам, что 47-летний красавчик уже несколько месяцев тайно встречается с 46-летней Хумой Абедин, главной помощницей Хиллари Клинтон и бывшей женой опального политика Энтони Вайнера. А познакомила их редактор журнала Vogue Анна Винтур, которая хорошо знает обоих.

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Издание Page Six отмечает, что пара приехала вместе на мероприятие Met Gala 2 мая, но по красной ковровой дорожке прошлась порознь. У Абедин есть 10-летний сын от бывшего мужа, который был осужден за интимную переписку с несовершеннолетней. У Купера тоже есть маленькая дочь от российской супермодели Ирины Шейк.

Источники говорят, что новая пара прекрасно подходит друг к другу.