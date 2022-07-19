«Не верится, что тебя уже нет среди нас»: экс-солистка группы «ВИАГра» Надя Грановская – о смерти Русланы Писанки

Экс-солистка группы «ВИАГра» Надежда Мейхер-Грановская отреагировала на новость о смерти известной телеведущей Руслан Писанки.

В микроблоге певица посвятила пост покойной звезде экрана, поблагодарив ее за вдохновение и поддержку.

«Руслана, даже не верится, что тебя уже нет среди нас. Да, ты в наших сердцах! Спасибо тебе за вдохновение, за стимул к творчеству, за поддержку... Дорогая наша, покойся с миром!» - написала Надежда Мейхер-Грановская.

Подписчики экс-солистки группы «ВИАГра» признались, что убиты новостью о безвременной кончине Русланы Писанки. В комментариях они выражают соболезнования родным и близким покойной.