«Не верится, что тебя уже нет среди нас»: экс-солистка группы «ВИАГра» Надя Грановская – о смерти Русланы Писанки

Экс-солистка группы «ВИАГра» Надежда Мейхер-Грановская отреагировала на новость о смерти известной телеведущей Руслан Писанки.
В микроблоге певица посвятила пост покойной звезде экрана, поблагодарив ее за вдохновение и поддержку.
«Руслана, даже не верится, что тебя уже нет среди нас. Да, ты в наших сердцах! Спасибо тебе за вдохновение, за стимул к творчеству, за поддержку... Дорогая наша, покойся с миром!» - написала Надежда Мейхер-Грановская.
Подписчики экс-солистки группы «ВИАГра» признались, что убиты новостью о безвременной кончине Русланы Писанки. В комментариях они выражают соболезнования родным и близким покойной.
Руслана Писанка. Фото: Global Look Press
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Напомним, телеведущая Руслана Писанка умерла 19 июля в Германии после тяжелой болезни. Ей было всего 56 лет.