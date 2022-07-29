«Не верится, что ей 42 года»: Новикова похвасталась точеной фигурой в купальнике

Ксения Новикова раскрыла свой секрет идеального загара. Оказалось, певица принимает солнечные ванны в «умном» купальнике.
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Звезда даже продемонстрировала в соцсети любимый монокини из пестрой инновационной ткани. Она запечатлелась в нем, позируя на мягком шезлоге-кровати.
«Я знаю два варианта получить красивый ровный загар без белых следов. Первый — это просто загорать голышом. Но тут понадобится искать специальное место. А второй — это умный купальник», — написала Ксения.
Ксения Новикова. Фото: соцсети
Фолловеры обратили все внимание не на наряд Новиковой, а на фигуру.
«Вот это бедра! Просто пушка», «Хороша», «Очень гармоничная и женственная», «Не верится, что ей 42 года! Совсем не изменилась с нулевых», «Роскошные формы. С такими можно и обнаженной загорать», — высказались они.