«Не важно, какую сторону ты занимаешь»: названа причина провала Меладзе с концертом в Италии

Валерий Меладзе не смог дать концерт в Италии 28 августа – он просто не состоялся по причине непроданных билетов. В Форте-деи-Марми исполнителя «Цыганки Сэры» и «Скрипки», как оказалось, не очень-то и жаждали услышать.
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Причину провала Меладзе озвучил сайту «Народные новости» один из солистов группы «Зверобой», музыкант Алексей Иовчев. Он убежден, что состояться россиянам за границей в это непростое время не удастся – на Западе и в Европе идет отмена всего русского, независимо от позиции человека.
«Думаю, неудача Валерия Меладзе в Италии связана с тем, что у наших звезд за рубежом нет другой аудитории, кроме эмигрантской. А в этой среде все довольно неоднозначно, тем более, сейчас, когда русские начинают преследоваться именно по национальному признаку. И не важно, какую сторону ты занимаешь и какие политические воззрения имеешь», - объяснил артист.