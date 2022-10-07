«Не в том возрасте, когда можно путанить»: оскорбившей народ Долиной указали на место

Лариса Долина снова поскандалила с хейтерами. В числе прочего певица, которую раскритиковали из-за откровенных нарядов, назвала своих недоброжелателей «убогими».
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Рустам Солнцев пристыдил звезду за то, что она позволила себе так общаться с подписчиками. Блогер заявил, что артистка стала выбирать эпатажные образы, чтобы привлечь к себе внимание, поскольку у нее давно не выходят хиты.
«Последнюю народную песню она спела 25 лет назад. Единственное, чем заслуживает Долина внимание, это ужасающим видом. Долина уже не в том возрасте, когда можно путанить. Она уже сильно перезревшая», — процитировала Солнцева «Экспресс газета».