Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте с начала марта находилась в России, несмотря на то, что до этого долгое время жила в Соединенных Штатах Америки. Артистка уважительно относилась к своим российским поклонникам и не позволяла себе агрессивных реакций на фоне всемирной русофобии.

На данный момент Кристина находится во Франции, в отпуске. Она полетела туда с дочкой и мужем Михаилом Земцовым.

«У нас парижские каникулы. Встретились в Европе», — отметила Орбакайте.

А встретилась в Париже Орбакайте со своим сыном Дени Байсаровым, который улетел туда ранее.

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