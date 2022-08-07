«Не в пользу Евгения»: Тарасова сравнила Плющенко с Тутберидзе

Татьяна Тарасова признала, что Евгений Плющенко – отличный спортсмен, но при этом пока сыроватый тренер. Свои выводы она сделала, основываясь на сравнении с Этери Тутберидзе.

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«Этери Георгиевна работает уже больше 20 лет, поэтому пока, конечно, сравнение будет не в пользу Евгения. Я очень‑очень рада видеть Женю на тренерской работе. Пожелаю ему только успехов, у него замечательные дети, которые могут кататься с успехом», — прокомментировала Тарасова «Матч ТВ».