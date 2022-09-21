«Не в инвалидной же коляске»: Губин раскрыл правду о своем возвращении на сцену

Андрей Губин прокомментировал слухи о своем возвращении на сцену. Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» признался, что хотел бы снова начать выступать, однако это пока невозможно.

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Певец отметил, что по-прежнему плохо себя чувствует.