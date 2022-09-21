«Не в инвалидной же коляске»: Губин раскрыл правду о своем возвращении на сцену

Андрей Губин прокомментировал слухи о своем возвращении на сцену. Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» признался, что хотел бы снова начать выступать, однако это пока невозможно.
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Певец отметил, что по-прежнему плохо себя чувствует.
«На сцену собираюсь возвращаться все время, каждый день. Я подготовил много песен, которые хочу выпустить. Но болячки все еще мучают организм. Не в инвалидной же коляске [выступать], правильно?» — рассказал Губин Super.
Напомним, много лет назад Андрею пришлось покинуть сцену из-за левосторонней прозопалгии лица, провоцирующей постоянные боли.
Недавно Стас Барецкий заявил, что Губин готовится с триумфом вернуться в шоу-бизнес. По словам экс-участника группы «Ленинград», кумир нулевых хотел начать исполнять песни в жанре шансон и взять себе псевдоним.