Не в бровь, а в глаз: Шахназаров придумал слово, которым называет всех тех, кто сбежал из России

Публицист четко выражает свою позицию в соцсетях.
Михаил Шахназаров

Михаил Шахназаров. Фото: соцсети

С конца февраля из России уехали многие звезды. Основным пунктом назначения стал Израиль. Теперь там живут музыкант Андрей Макаревич, коллекционер Марат Гельман, четыре месяца на земле обетованной прожили Алла Пугачева и Максим Галкин.

Публицист Михаил Шахназаров следит за жизнью уехавших в соцсетях и остро реагируют на все их высказывания и публикации. Для них же журналист придумал слово, а точнее аббревиатуру, которым теперь постоянно использует в своих соцсетях.

«СРИ – самопровозглашенная российская интеллигенция», - пишет Шахназаров.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, накануне Шахназаров высмеял новую фамилию сбежавшей актрисы Юлии Ауг.

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