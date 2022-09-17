Не узнать: жутко располневшая дочь Гузеевой шокировала откровенным фото

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова всегда была стройной, однако сейчас 22-летняя девушка заметно набрала вес. Звездная наследница пожаловалась на то, что располнела, в своем блоге.

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«Я всегда была худой. Собственно, почему я так жалуюсь на свой вес сейчас. Все, кого уже этим замучила, простите, просто я соцсети использую как дневник», — поделилась Ольга.

Бухарова долгое время не решалась показать, какой стала сейчас, однако в итоге опубликовала коллаж из фотографий, наглядно продемонстрировав, как из стройной красотки превратилась в полную девушку.

На одном из снимков Ольга позировала в полупрозрачном боди со стрингами, подчеркивающем ее некогда точеные формы, а на другом — в свободной черной толстовке, скрывающей недостатки фигуры.