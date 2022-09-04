«Не узнать! Словно два разных человека»: как Саша Черно выглядела на проекте «Дом-2» и какой стала годы спустя

Саша Черно - одна из немногих участниц проекта «Дом-2», которым удалось кардинально сменить имидж. Девушка взялась за себя: постройнела, добавила внешности гламура, избавившись от лишнего веса.
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Если сравнить свежие фото Саши Черно с ее снимками, которые были сделаны еще пять лет назад, когда в 2017 году она только-только появилась на телестройке, может показаться, что это два разных человека. Спустя годы звезда «Дома-2» выглядит куда привлекательней и моложе. А ведь на телестройку Саша Черно пришла юной 23-летней девушкой.
Саша Черно заметно постройнела. Фото: личный архив
Кстати, из-за своей крупной фигуры и лишнего веса звезда «Дома-2» часто становилась объектом для усмешек. Однако Саше удалось похудеть. Когда-то она весила под 200 кг. Но даже лишний вес не помешал ей выйти замуж. От Иосифа Оганесяна звезда «Дома-2» родила сына Стефана, ему два годика.
Саша похудела почти на 60 килограммов, что, безусловно, отразилось не только на ее фигуре, но и лице. У Черно появились скулы, а губки стали пухлей.
«Не узнать! Словно два разных человека», «Выглядела как женщина лет 30», «Помолодела даже», «Кушать бросила?», «Такой взрослой была! Лишний вес в старушку превращал», «Так то лучше», - пишут фолловеры.