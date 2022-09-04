«Не узнать! Словно два разных человека»: как Саша Черно выглядела на проекте «Дом-2» и какой стала годы спустя

Кстати, из-за своей крупной фигуры и лишнего веса звезда «Дома-2» часто становилась объектом для усмешек. Однако Саше удалось похудеть. Когда-то она весила под 200 кг. Но даже лишний вес не помешал ей выйти замуж. От Иосифа Оганесяна звезда «Дома-2» родила сына Стефана, ему два годика.

Саша похудела почти на 60 килограммов, что, безусловно, отразилось не только на ее фигуре, но и лице. У Черно появились скулы, а губки стали пухлей.