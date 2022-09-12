«Не узнать! Подбородок вытянулся, ноздри орлиные»: как сейчас Алла Пугачева выглядит в Москве

Алла Пугачева не раз оправдывалась за старость. Артистка постоянно напоминает поклонникам, что, увы, с этим процессом она сделать ничего не может. Как и любой другой обитатель планеты Земля. Так, в интервью с Олегом Меньшиковым Примадонна заявила: «Да, я старая!» Певица совершенно не жалеет ушедших лет, при этом ценит то, что у нее есть сейчас: любимого мужа, крепкую семью, детей.

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Не успела певица вернуться в Москву, как тут же вместе с двойняшками Гарри и Лизой отправилась на прогулку по Красной площади. Примадонна покрасовалась при полном макияже: на губах заиграла нюдовая помада, реснички подкрасила тушью, на веках пудровые песочные тени, кожа выбеленная пудрой и тональной основой. При этом Алла Борисовна не забыла про имиджевые очки, скрыв паутинку морщинок и припухлость век.